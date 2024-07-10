الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة حلوان لتقدمها في تصنيف QS العالمي

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان, فيتو
ads

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال الاحتفالية التى عقت لتكريم رؤساء وممثلي الجامعات الـ15 الذين تم ادراجهم في تصنيف QS العالمي، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها جامعة المستقبل بحضور الدكتور أشوين فرنانديز، الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورامي عواد، المدير الإقليمي للمؤسسة.

 تصنيف QS العالمي

وفي كلمته، أشاد الدكتور عاشور بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء الجامعات لتعزيز مكانة مؤسساتهم في التصنيفات الدولية، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

txt

لطلاب الثانوية العامة، تعرف على كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

txt

أشرف صبحي يستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة حلوان

من جانبه، عبر الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره بتحقيق الجامعة مرتبة مرموقة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة (1201 - 1400) عالميًا، وأكد على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم أكبر في المستقبل.

وأضاف الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من قبل الجامعات المصرية في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، مما يعزز من مكانتها على الصعيد العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة حلوان تصنيف QS العالمي تصنيف Qs رئيس جامعة حلوان

الأكثر قراءة

شاومينج تزعم تداول أسئلة وإجابات امتحانات علم النفس والجيلوجيا للثانوية، والتعليم تحقق

شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة 2024: متخفش همسح الباركود

التعليم عن تسريب أسئلة الجيولوجيا قبل بدء اللجان: "امتحان السنة اللي فاتت"

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب مباراة بيراميدز

قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية لضبط العمل بالمخابز (صور)

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

سعر جرام الذهب في مصر صباح اليوم الاربعاء 10 يوليو 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

منوعات

المزيد

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

متطرفة ومكانها السجن، أرملة نافالني على قائمة "المطلوبين" في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاربعاء بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية