وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة حلوان لتقدمها في تصنيف QS العالمي

كرم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال الاحتفالية التى عقت لتكريم رؤساء وممثلي الجامعات الـ15 الذين تم ادراجهم في تصنيف QS العالمي، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها جامعة المستقبل بحضور الدكتور أشوين فرنانديز، الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورامي عواد، المدير الإقليمي للمؤسسة.

تصنيف QS العالمي

وفي كلمته، أشاد الدكتور عاشور بالجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء الجامعات لتعزيز مكانة مؤسساتهم في التصنيفات الدولية، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

رئيس جامعة حلوان

من جانبه، عبر الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره بتحقيق الجامعة مرتبة مرموقة في التصنيف، حيث جاءت في المرتبة (1201 - 1400) عالميًا، وأكد على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تقدم أكبر في المستقبل.

وأضاف الدكتور قنديل أن هذا الإنجاز يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته الجامعات المصرية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

يذكر أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة من قبل الجامعات المصرية في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، مما يعزز من مكانتها على الصعيد العالمي.