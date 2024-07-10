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حوادث

ضبط 11 لصًا بينهم أجنبية لسرقة مشغولات ذهبية وشاشات عرض بالقاهرة (صور)

ضبط 11 لصًا من بينهم
ضبط 11 لصًا من بينهم سيدة لسرقة مشغولات الذهبية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  من ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وعثر  بحوزتهم على سيارة محمل عليها 13 شاشة عرض، بمواجهتهم إعترفوا بسرقة الشاشات من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية، وارتكابهم 4 وقائع سرقات دراجات نارية، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية.
   
كما  تم ضبط شخصين؛ لارتكابهما واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - مبالغ مالية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

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كما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لارتكابها واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى)  من داخل مسكن "تعمل به" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتها المسروقات، واعترفت بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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