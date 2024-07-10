ضبط 11 لصًا بينهم أجنبية لسرقة مشغولات ذهبية وشاشات عرض بالقاهرة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.

وعثر بحوزتهم على سيارة محمل عليها 13 شاشة عرض، بمواجهتهم إعترفوا بسرقة الشاشات من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية، وارتكابهم 4 وقائع سرقات دراجات نارية، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية.



كما تم ضبط شخصين؛ لارتكابهما واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - مبالغ مالية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.



كما تم ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لارتكابها واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل مسكن "تعمل به" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتها المسروقات، واعترفت بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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