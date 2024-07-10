ضبط عاطل بحوزته 9 قطع سلاح نارى فى المطرية

ضبط قطاع الأمن العام، عاطلا بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام عاطل بحيازة أسلحة نارية وذخائر والاتجار بها متخذًا من دائرة مركز شرطة المطرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "2 بندقية خرطوش- 7 فرد خرطوش- عدد من الطلقات" وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار فيها.

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