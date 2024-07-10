نقابة البيطريين تهنئ كريم ذكي لاختياره أمينا لصندوق المهن الطبية
هنأ مجلس نقابة البيطريين الدكتور كريم ذكى أمين عام نقابة الأطباء البيطريين لاختياره أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية.
هيئة مكتب اتحاد المهن الطبية
كما هنأ مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، الدكتور محمد علاء الدين لتجديد الثقة فيه كأمينًا عامًا لاتحاد المهن الطبية، والدكتور أبو بكر القاضى لتوليه منصب الأمين العام المساعد للاتحاد، والدكتور حسين عبد الهادى حسين لتوليه منصب أمين مساعد للصندوق، متمنين لهم خالص التوفيق والسداد لما فيه صالح أعضاء اتحاد المهن الطبية جميعا.
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