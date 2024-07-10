الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

سيجارة حشيش وراء إصابة 3 أشخاص في حادث سير بأوسيم

تحليل المواد المخدرة
تحليل المواد المخدرة

أكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الجيزة أن سائقا أصاب 3 أشخاص بمنطقة الكوم الأحمر في أوسيم، بسبب تعاطيه مواد مخدرة، بعدما تم  توقيع الكشف عليه من خلال إجراء تحليل المخدرات.

وبمواجهته اعترف بتعاطيه   سيجارة حشيس في فرح أحد أصدقائه  واثناء عودته مستقلا سيارته لمنزله بمنطقة بشتيل، فوجئ بانحراف عجلة القيادة واصطدامه بالمصابين،  أثناء  وقوفهم علي جانبي الطريق، فتم تحرير المحضر اللازم  واحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 


وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بإحدى قرى أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن سيارة اصطدمت بـ3 أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم.

تم ضبط قائد السيارة، ونقل المصابين إلى  مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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أوسيم تحليل المخدرات مديرية أمن الجيزة

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