ضُبط 40 متهما بحوزتهم مواد مخدرة بالجيزة

شنت قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة، فجر اليوم الاربعاء حملة مكبرة استهدفت حائزي ومتاجري المواد المخدرة بدوائر أقسام شرطة امبابة وبولاق الدكرور والوراق.

وأسفرت عن ضبط ٦٧ قضية ضُبط خلالهم ٤٠ متهم، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة حشيش - هيروين – آيس - بودر – عدد من الأقراص المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.