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حوادث

الاستماع لاقوال أسرة عامل سقط من أسانسير بمدينة نصر

عامل سقط من أسانسير
عامل سقط من أسانسير بمدينة نصر

تستمع نيابة شرق القاهرة لأقوال أسرة عامل لقى مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع من أسانسير، بكومباوند بجوار صينية جاردينيا في منطقة مدينة نصر، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

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انتقلت النيابة لمعاينة موقع الحادث وتبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع من عمره، ويرتدي كامل ملابسه، به إصابات متفرقة في الجسد، وكسور في الجمجمة ونزيف حاد بالأنف أدى إلى الوفاة.

صرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة وبيان عما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد الاشخاص يفيد بالعثور على جثة عامل سقط في بئر أسانسير بكومباوند بمنطقة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين وجود جثة عامل يدعى «زكي. م» وتهشمت رأسه مع حدوث كسور بالغة في جسده.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات 


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