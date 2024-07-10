ضبط 3 أشخاص بالمنيا لإكراه صاحب محل ملابس على توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية
توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه
تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغا من مالك محل ملابس "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم بتضرره من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامهم بإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 1.5 مليون جنيه لخلافات مالية بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم إيصالات الأمانة المُشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.