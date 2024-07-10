ضبط 3 أشخاص بالمنيا لإكراه صاحب محل ملابس على توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية



توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه



تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغا من مالك محل ملابس "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم بتضرره من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامهم بإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بقيمة 1.5 مليون جنيه لخلافات مالية بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم إيصالات الأمانة المُشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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