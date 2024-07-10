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حوادث

ضبط 3 أشخاص بالمنيا لإكراه صاحب محل ملابس على توقيع إيصالات أمانة بـ1.5 مليون جنيه

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية
 

 توقيع إيصالات أمانة  بـ1.5 مليون جنيه
 

تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغا  من مالك محل ملابس "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم بتضرره من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا؛ لقيامهم بإكراهه على توقيع  إيصالات أمانة بقيمة 1.5 مليون جنيه لخلافات مالية بينهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزة أحدهم إيصالات الأمانة المُشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا توقيع إيصالات أمانة قسم شرطة أول المنيا مركز شرطة المنيا

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