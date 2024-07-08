الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تطلب تقدير الخسائر الناجمة عن حريق شقة في المرج

حريق شقة سكنية في
حريق شقة سكنية في المرج

تواصل نيابة المرج التحقيق في حادث حريق نشب داخل منزل فى منطقة المرج بالقاهرة، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة شخصين آخرين في الحادث من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

وصرحت النيابة بدفن الجثامين وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن حالة المصابين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وإعداد تقرير مفصل عنه. 


نشب حريق شقة في المرج يوم 26 يونيو الماضي في الطابق الأرضي من أحد العقارات، كانت تقطنه إحدى الأسر المكونة من 8 أشخاص، وتوفي 6 أشخاص منهم متأثرين بإصاباتهم، وتبقى 2 آخرين بين الحياة والموت.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حريق هائل في أحد الشقق السكنية في منطقة المرج الجديدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وبرفقتها سيارات الإطفاء، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين إصابة 8 أشخاص من عائله واحدة.


وأشارت التحريات إلى أن حريق المرج اندلع بسبب ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران بالشقة، التي أحاطت بجميع الموجودين داخلها، ولم يتمكنوا من الفرار، وأصيبوا بإصابات بالغة قبل أن يصل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران واستخراج المصابين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اشتعال النيران السيطرة على النيران منطقة المرج نيابة المرج ماس كهربائي المرج الجديدة الشقق السكنية

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة بفيصل

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق فرع شركة مستحضرات تجميل بالجيزة

اندلاع حريق في خط أنابيب غاز بشبه جزيرة القرم

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة العمرانية

انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل عمارة بالتجمع

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

قرار رئاسي بتولي مصطفى مدبولي شئون الإصلاح الإداري بدرجة وزير بالإضافة لمهام منصبه

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية