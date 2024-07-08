النيابة تطلب تقدير الخسائر الناجمة عن حريق شقة في المرج

تواصل نيابة المرج التحقيق في حادث حريق نشب داخل منزل فى منطقة المرج بالقاهرة، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة شخصين آخرين في الحادث من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وصرحت النيابة بدفن الجثامين وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والاستعلام عن حالة المصابين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وإعداد تقرير مفصل عنه.



نشب حريق شقة في المرج يوم 26 يونيو الماضي في الطابق الأرضي من أحد العقارات، كانت تقطنه إحدى الأسر المكونة من 8 أشخاص، وتوفي 6 أشخاص منهم متأثرين بإصاباتهم، وتبقى 2 آخرين بين الحياة والموت.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حريق هائل في أحد الشقق السكنية في منطقة المرج الجديدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وبرفقتها سيارات الإطفاء، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين إصابة 8 أشخاص من عائله واحدة.



وأشارت التحريات إلى أن حريق المرج اندلع بسبب ماس كهربائي، أدى إلى اشتعال النيران بالشقة، التي أحاطت بجميع الموجودين داخلها، ولم يتمكنوا من الفرار، وأصيبوا بإصابات بالغة قبل أن يصل رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران واستخراج المصابين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.