الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

3 قرارات من النيابة حول واقعة حرق زوج لزوجته بعد إفشاء زواجهما السري

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس المتهم بقتل زوجته حرقًا، بإشعال النار بجسدها عن طريق مادة حارقة "تنر" في المرج، بسبب إبلاغها لأهله بزواجهما السري، وأدى ذلك إلى غضب أهله عليه فاستشاط غيظًا من زوجته التي قرر الانتقام منها.

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.

txt

الاستماع لأقوال شهود العيان في حادث حرق سائق لنفسه خلال مشاجرة

وتبين من التحريات أن المجني عليها كانت متزوجة من قبل زوجها المتهم حيث إن لديها ابنتين وعقب انفصالها تعرفت على المتهم وتزوجته بعد أن اتفقا على عدم إبلاغ أهله تجنبًا رفضهم لها بسبب أولادها فطلبت منه أخبارهم بالزواج منها إلا أنه كان يتهرب ويرفض.

كما أضافت التحريات أن المجني عليها أخبرت أهل زوجها بزواجه فانقلبوا عليه واستاؤوا من الأمر وغضبوا عليه فعاتب المتهم زوجته على فعلتها فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت إلى قيام المتهم بحرقها بمادة تنر وأشعل النار في جسدها.

تم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة وعقب مرور يومين لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقًا على إثر خلافات نشبت بينهم تطورت إلى قيام المتهم بإلقاء مادة حارقة "التنر" وقام بإشعال النيران بها، لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة متأثرة بما أصابها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المرج المتهم بقتل زوجته متهم بقتل زوجته نيابة المرج مشادة كلامية قتل زوجته

مواد متعلقة

اعترافات زوج ألقى مادة كاوية على زوجته في الجيزة

الإعدام لموظف قتل زوجته بالقليوبية

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر 15 يوما

عاتبه على معاكسة زوجته، مقتل عامل في دار السلام

حبس نقاش متهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت بالجيزة

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

طاقة النواب توجه رسالة للمصريين بشأن حقل ظهر وتكشف موقفها من خطة تخفيف الأحمال (فيديو)

المافيا تتحكم، شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

مواقع التواصل أبرز الأسباب، ارتفاع غير مسبوق في نسبة الطلاق اليومية بدولة عربية

منوعات

المزيد

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

المزيد
الجريدة الرسمية