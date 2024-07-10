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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم "جوازة توكسيك" خلال أسبوع عرض

فيلم جوازة توكسيك،
فيلم جوازة توكسيك، فيتو

حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، إيرادات بلغت 263 ألف جنيه في دور العرض السينمائي أمس الثلاثاء، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الإيرادات اليومية وذلك بعد كل من ولاد رزق 3، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس. 

فيلم جوازة توكسيك 

ويشارك في بطولة في فيلم جوازة توكسيك، كل من  محمد أنور، تامر هجرس، ملك قورة، هيدي كرم، الراقصة جوهرة، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. 

إيرادات فيلم جوازة توكسيك 

ويصل بذلك إجمالي ما حققه فيلم جوازة توكسيك منذ طرحه بالسينمات قبل أسبوع إلى 2 مليون و130 ألف جنيه. 

جوازة توكسيك، إيرادات قوية لفيلم ليلى علوي الجديد

جوازة توكسيك، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات

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إيرادات فيلم جوازة توكسيك فيلم جوازة توكسيك جوازة توكسيك ليلي علوي بيومي فؤاد

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