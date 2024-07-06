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ثقافة وفنون

جوازة توكسيك، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات

فيلم جوازة توكسيك،
فيلم جوازة توكسيك، فيتو

حقق فيلم جوازة توكسيك بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، أمس الجمعة إيرادات بلغت 409 آلاف جنيه وذلك في ثالث أيام عرضه منذ طرحه بالسينمات.

فيلم جوازة توكسيك 

وتدور قصة فيلم جوازة توكسيك حول كريم وفريدة اللذان يريدان الزواج. تتصادم العوالم ببعضها عند التقاء العائلتين. عائلة كريم محافظة ووالداه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، فيلجآن إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة الفنانة ليلي علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة وتامر هجرس ومن إخراج محمد كريم وتأليف لؤي السيد.

 

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