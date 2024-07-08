يورو 2024، بي بي سي تصدر بيانا بعد السخرية من رونالدو

قامت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بإصدار بيان رسمي، بعد سخريتها من كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال في يورو 2024.

وأهدر رونالدو ركلة جزاء لمنتخب البرتغال في الشوط الأول الإضافي من مباراة سلوفينيا في ثمن نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وبكى رونالدو عقب إهدار ركلة الجزاء، لكنه سدد ركلة ترجيحية بنجاح، ليقود المنتخب البرتغالي إلى الدور ربع النهائي.

سخرية بي بي سي من كريستيانو رونالدو

وخلال تحليل أحداث المباراة، سخرت "بي بي سي" من رونالدو بسبب إهداره ركلة الجزاء، إذ كتبت على شاشتها عبارة "Misstiano Penaldo".

هذه العبارة أصلها باللغة الإنجليزية "Miss Penalty"، أي إهدار ركلة جزاء، فيما كتبتها "بي بي سي" بطريقة مشابهة لاسم رونالدو، للسخرية منه.

وتعرضت "بي بي سي" لهجوم قوي من محبي النجم البرتغالي على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأيام الماضية.

ورد الهيئة في بيان اليوم الإثنين قالت فيه "العبارة كانت مجرد تلاعب بالكلمات، وهو ما قمنا به عدة مرات في تحليلات برنامج Match of the Day، لم تكن هناك أي نية للإساءة إلى رونالدو".

وأضافت أن نقاد "بي بي سي" لم يهاجموا رونالدو بإفراط، وإنما "يحترمونه باستمرار".

كما أشارت الهيئة إلى أن خوسيه فونتي، وجاري لينكر وألان شيرر، محللي الشبكة، أشادوا ب"شجاعة رونالدو وإيمانه بنفسه للتقدم وتنفيذ ركلة ترجيحية".

وأقرت "بي بي سي" بأن بعض المشجعين كانوا "غير سعداء"، وأن مسؤولي الهيئة نقلوا هذه الملاحظات إلى فريق الإنتاج.