تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالسلام
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس عاطلين متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بمنطقة السلام، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين، لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بمنطقة السلام.
ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصان) بدائرة قسم شرطة السلام أول بتهمة سرقة (مصوغات ذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص كائن بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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