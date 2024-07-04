الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

حبس 5 أشخاص متهمين بالشروع في قتل شاب بالسلام

حبس المتهمين بضرب
حبس المتهمين بضرب شخص بسلاح ابيض

أمرت نيابة السلام بحبس 5 أشخاص متهمين بالشروع في قتل شاب في السلام.  

واعتدى المتهمين على الشاب بالضرب وتمزيق جسده بـ"مطواة" وصدمه بدراجة نارية قاصدين من ذلك قتله. 

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وتم القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

تلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، مصاب بجروح بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة مشاجرة بدائرة القسم بمحل عمل والده (ورشة حدادة)،واتهامه لـ 5 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وصدمه بدراجة نارية بسبب خلافات عائلية، نتج عن ذلك إصابته. 

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، مقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و3 سلاح أبيض، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

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