حبس عاطلين متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطلين متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بمنطقة السلام، 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطلين، لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية من داخل مسكن بمنطقة السلام.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصان) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة (مصوغات ذهبية) من داخل مسكن أحد الأشخاص كائن بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط (المسروقات المستولى عليها).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.