الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات معرض سيارات

ضبط 9 لصوص لارتكاب
ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات معرض والسيارات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، من ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات معرض والسيارات من بينها سيارة حكومية. 

حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ لارتكابهما واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل (معرض – كائن بدائرة القسم)، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وفي مديرية أمن القليوبية؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخانكة لقيامه بسرقة سيارة "نصف نقل" خاصة بإحدى الشركات الحكومية.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة "السيارات" بأسلوب المفتاح المصطنع".

كما أقروا بارتكاب واقعتي سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن سيارتين "ملاكي" مستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية الاسكندرية ضبط تشكيل عصابي قطاع الأمن العام قسم شرطة الدخيلة قسم شرطة الخانكة قسم شرطة الأهرام قطاع الامن العا

مواد متعلقة

تحرير 1178 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحور 26 يوليو وكورنيش النيل وشارعى شبرا والهرم

ضبط 107 أفرد خرطوش و43 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة

تحرير 344 مخالفة للمحال التجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء

تحرير 1708 مخالفات للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات خصخصة المستشفيات.. القبض على عصابة العاصمة الإدارية.. ومأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت تثير الجدل، والنشطاء: من المسئول الثاني بالأزمة؟

آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو وصور)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

الزمالك يعد جوميز بهذا الأمر

منوعات

المزيد

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية