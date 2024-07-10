ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات معرض سيارات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، من ضبط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات معرض والسيارات من بينها سيارة حكومية.

وفى مديرية أمن الجيزة؛ ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ لارتكابهما واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل (معرض – كائن بدائرة القسم)، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وفي مديرية أمن القليوبية؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الخانكة لقيامه بسرقة سيارة "نصف نقل" خاصة بإحدى الشركات الحكومية.. وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة "السيارات" بأسلوب المفتاح المصطنع".

كما أقروا بارتكاب واقعتي سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن سيارتين "ملاكي" مستولى عليهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.