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مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

مواعيد وأماكن سحب
مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية

كشفت وزارة الداخلية، عن قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 

وحددت وزارة الداخلية، مواعيد سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024.

أماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 

كما حددت وزارة الداخلية، أماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 ؛  ذلك بمستشفيات هيئة الشرطة  بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط).

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مواعيد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 

وأكدت وزارة الداخلية، بأن مواعيد استلام كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية عقب استيفاء الأوراق والبيانات المطلوبة ؛ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 15/7/2024 حتى يوم الإثنين الموافق 19/8/2024، وذلك بمقر المعهد بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

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