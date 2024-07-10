حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور
وأسفرت الجهود عن ضبط 24 قضية ضُبط خلالهم 27 متهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين – آيس - بودر" – عدد من الأقراص المخدرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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