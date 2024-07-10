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حوادث

حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

وجهت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

حملة أمنية تسقط 27 ديلر مخدرات فى بولاق الدكرور 

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 24 قضية ضُبط خلالهم 27 متهم وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة "حشيش - هيروين – آيس - بودر" – عدد من الأقراص المخدرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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