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حوادث

ضبط سائق يدير صفحة لبيع الشهادات الجامعية المزورة في الجيزة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية.  

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع شهادات جامعية "مزورة" مقابل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني. 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول مستخدم فى ارتكاب الواقعة.

واعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين لتحقيق مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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ادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أجهزة وزارة الداخلية الشهادات الجامعية الشهادات الجامعية المزورة

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