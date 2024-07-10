الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

تحرير 1178 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملات مرورية, فيتو
حملات مرورية, فيتو

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1178 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

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كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 475 مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور مخالفة الملصق الإلكترونى مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

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