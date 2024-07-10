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سياسة

بعد النائب حمادة القرشي، حصيلة وفيات أعضاء مجلس الشيوخ

وفاة النائب حمادة
وفاة النائب حمادة القرشي،فيتو

غيب الموت اليوم، النائب حمادة القرشي، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط، بعد معاناة قصيرة مع المرض.

وفاة النائب حمادة القرشي

كان النائب حمادة القرشي تعرض لأزمة صحية منذ أسبوع دخل على إثرها مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط.

حصيلة وفيات أعضاء مجلس الشيوخ 

وبوفاة النائب حماة القرشي، وصل عدد الوفيات بين نواب الشيوخ 11 حالة.

وسبق النائب حمادة القرشي في مايو الماضي، وفاة النائب عبد الخالق عياد، الرئيس السابق للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية. 

وفاة النائب عبد الخالق عياد 

وسبق الراحل عبد الخالق عياد، إلى جوار ربه النائب الراحل علي عطوة، والذي أعلن مجلس الشيوخ، خلو مقعده في جلسة الأحد 3 مارس الماضي. 

حصيلة وفيات مجلس الشيوخ

وتعد وفاة النائب علي عطوة هي الحالة التاسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ.

وسبقه النائب الراحل محمود بكري، وقبله بأيام المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس. 

وشهد مجلس الشيوخ، وفاة كل من اللواء مصطفى كامل، النائب عبد الحي عبيد، الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، إبراهيم حجازي، الدكتور أحمد عبد العزيز. 

كما شهد مجلس الشيوخ، وفاة اللواء فاروق مجاهد، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ. 

ضوابط شغل المقعد الشاغر داخل مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة. 

قانون مجلس الشيوخ 

وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

لائحة مجلس الشيوخ

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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