تداول 41 ألف طن و675 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 675 شاحنة و170 سيارة.

حركة الواردات بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 356 شاحنة و139 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 319 شاحنة و31 سيارة.

موانئ البحر الأحمر تستقبل 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LUCKY HONG وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينتين MAYSA وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS، كما تم تداول 2400 طن بضائع و228 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2095 راكبا.