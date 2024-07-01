تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئها وتصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين.

تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 840 شاحنة و283 سيارة حيث شملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 491 شاحنة و253 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 60500 طن بضائع، 349 شاحنة و30 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة INCE INEPOLU على متنها 51 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي امل، سينا وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، الحرية 2 وسينا، كما تم تداول 2930 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للأربع سفن وهي كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

كما استقبل ميناء بورفيق السفينة HELENA KOSAN على متنها 3000 طن مادة البروبلين قادمة من الإمارات.