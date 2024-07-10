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بدء امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية

الثانوية الازهرية،
الثانوية الازهرية، فيتو

بدأ  طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية امتحان مادة "الكيمياء" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024، في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

وشدد “الضويني” على أن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

 

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