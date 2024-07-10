الأربعاء 10 يوليو 2024
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دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الجيولوجيا والرياضة وعلم النفس بالغربية (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة,
طلاب الثانوية العامة, فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، دخل طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم الأربعاء، إلي لجان الامتحانات في محافظة الغربية، لأداء امتحانات علم النفس للشعبة الأدبي، والجيولوجيا للشعبة العلمي علوم، والرياضيات البحتية للشعبة العلمي رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأجرت فيتو بثا مباشر لرصد دخول الطلاب وسط حالة من القلق والتوتر سادت على وجوههم قبل الامتحان. 

كما بدأ مسؤولو الأمن بلجان امتحانات الثانوية العامة تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، ومنع رؤساء اللجان دخول الطلاب بأي ملازم أو كتب خارجية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر  والهندسة الفراغية لمدة ساعتين. 

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