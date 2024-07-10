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محافظ أسيوط يقرر تكريم مدير مستشفى أبوتيج ونائبه وبعض الأطباء والتمريض

محافظ أسيوط أثناء
محافظ أسيوط أثناء جولته على المستشفيات، فيتو

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط جولة مفاجئة بعد منتصف الليل لمستشفى أبوتيج النموذجي للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وذلك ضمن جولاته الميدانية للمستشفيات، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال، وتواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية ورافقه خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة

 تفقد محافظ أسيوط، خلال جولته الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها الاستقبال والطوارئ، وحدات الرعاية المركزة، الأطفال المبتسرين، وحدات الأمراض العصبية، ومخزن الأدوية وصيدلية الطوارئ، واطمئن على صحة المرضى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 

تكريم مدير المستشفى ونائبه وطاقم العناية المركزة من الأطباء والتمريض

وقرر محافظ أسيوط تكريم مدير المستشفى ونائبه وطاقم العناية المركزة من الأطباء والتمريض وإرسال خطاب شكر لوزير الصحة بأسمائهم نظرًا لانتظام العمل والالتزام بمعايير النظافة وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى وقدم لهم الشكر مؤكدًا استمرار تقديم كافة الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة.

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وأكد المحافظ أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل وإثابة المتميزين موجهًا بتقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

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