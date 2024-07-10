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محافظات

محافظ أسيوط يقرر تكريم أطباء وتمريض مستشفى صدفا

محافظ أسيوط في جولة
محافظ أسيوط في جولة بالمستشفيات، فيتو


فاجأ  اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط العاملين بمستشفى صدفا المركزي بجولة في الثانية صباحًا للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضي وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

 

محافظ أسيوط يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيدة

تفقد محافظ أسيوط الاستقبال والمبتسرين وبنك الدم واطمأن  على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيدة كما تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها كما استمع المحافظ  لعدد من المرضي والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

محافظ أسيوط يقرر تكريم عدد من الأطباء والتمريض 


وقرر المحافظ تكريم عددًا من الأطباء والتمريض بأقسام العناية المركزة والمبتسرين وإرسال خطاب شكر بأسمائهم لوزير الصحة لجهودهم المتميزة في تقديم خدمة ورعاية طبية بالمرضى ورعايتهم الطبية اللائقة كنموذج للأطباء وأعضاء التمريض المتميزين. 

 

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وأكد المحافظ حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية لافتا إلى أن المحافظة تشهد تطوير في المنظومة الصحية حيث يجري في الوقت الحالي رفع كفاءة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

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