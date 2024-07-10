عبد المعطى: معهد الأورام أول مركز أكاديمى متكامل بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد القومي للأورام هو أول مركز أكاديمي متكامل لعلاج مرضى السرطان بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، ويمتلك 3 مستشفيات في الوقت الحالي وهي: المستشفي الشمالي، والمستشفي الجنوبي، ومستشفي الثدي، بالإضافة إلى مستشفي 500 500 بالشيخ زايد والتي شهدت انتهاء المرحلة الأولى

المعهد القومي للأورام

وأكد عميد المعهد القومي للأورام، أن التوسعات التي حدثت بمستشفى الثدي ساهمت في تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة مساهمتها في المبادرات الرئاسية المختلفة، وزيادة أعداد المرضى المترديين عليها لتلقي العلاج الجراحي والطبي، حيث استقبلت المستشفي عام 2023 حوالي 92 ألف مريضًا مترددًا بزيادة قدرها 21% عن عام 2022، كما بلغ عدد المرضى الجدد بالمستشفى عام 2023 حوالي 4,700 مريضًا بزيادة قدرها 77% عن عام 2022، وزيادة عدد الحالات المترددة شهريًا على المستشفى عام ٢٠٢٤ بنسبة زيادة 33% عن عام ٢٠٢٣، وإجراء 1800 جراحة ثدي سنويًا.

مستشفى الثدي جامعة القاهرة

وأضاف عميد المعهد القومي للأورام، أن مستشفى الثدي ساهمت خلال الـ 11 عام الماضية في علاج أكثر من 600 ألف حالة مترددة، وأن عمليات التطوير بها مازالت مستمرة حيث يجري العمل حاليًا في تطوير المصاعد، وإنشاء عيادتان لعلاج الألم، وصيدلية، وإنشاء وحدة للعلاج الطبيعي، وإنشاء 3 عيادات خارجية، مشيرًا إلي أن المرحلة الثانية من تطوير مستشفى الثدي ستتضمن توسيع وتطوير جناح وغرف للعمليات، ووحدات للرعاية المركزة، وإنشاء وحدة استقبال الطوارئ، واستحداث معمل جديد للباثولوجي، وإنشاء بنك للدم ومشتقاته، وتزويد المستشفي بأجهزة جديدة تمشل أشعة تشخيصية رنين مغناطيسي- أشعة مقطعية، ومسح بوزيتروني، وجهاز جديد للعلاج الإشعاعي.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التجديدات والتوسعات بمستشفي الثدي بالتجمع الأول التابع للمعهد القومي للأورام، وهي أحد أكبر المؤسسات المتخصصة والمتكاملة لعلاج مرضي سرطان الثدي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 350 مليون جنيه، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الإستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظمومة الصحية والارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

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