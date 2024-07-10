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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بالشرقية (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الشرقية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024،توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات في محافظة الشرقية، لأداء امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، في ثامن ايام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

اليوم، 52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالشرقية

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024
 

ورصدت"فيتو" لحظة وصول الطلاب إلي لجان الامتحانات صحبة اولياء امورهم، وحرص العديد من الطلاب على الاستفادة من بعض الدقائق لمراجعة مواد الجبروالهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع وسط حالة من القلق والتوتر قبل بدء الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو
 
توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو11
 

شهادة الثانوية العامة 2024
 

امتحانات الثانوية العامة 2024، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي بالتوافد علي لجان الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية، لأداء امتحان مواد الجبروالهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، في ثامن ايام امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة ( العلوم والرياضيات والادبي) اليوم الاربعاء، امتحان مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو1
 

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024
 

امتحانات الشهادة الثانوية2024، انطلقت يوم 10 يونيو الماضي، امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع للعام الحالي 2023 /2024، حيث أدى نحو 52130 طالبًا وطالبة امتحان مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بنطاق محافظة الشرقية.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو2
 

امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 
 

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو3
 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
 

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:
الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة بالشرقية 2024،فيتو3
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.
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