السبت 06 يوليو 2024
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اليوم، 52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالشرقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة في الشرقية،فيتو

امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي 52310 طالبًا وطالبة بـ 149 لجنة علي مستوى محافظة الشرقية اليوم السبت، امتحاناتهم بـ 20 إدارة تعليمية امتحان مادتي  الكيمياء والجغرافيا وقامت مديرية التعليم بتجهيز 40 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة  لرؤساء اللجان.

مراجعة اللحظات الأخيرة لطلاب الثانوية العامة بمحيط اللجان في الشرقية (صور)

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024
 

 امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 انطلقت يوم 10 يونيو الماضي، بالمواد غير المضافة للمجموع للعام الحالي 2023 /2024، حيث أدى نحو 52130 طالبًا وطالبة امتحان مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بنطاق محافظة الشرقية.


امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 
 

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:
الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية
الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء
إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024
السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية
الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية
السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ
الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى
السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا
الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس
السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل
الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة
السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.
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