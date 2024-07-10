تشكيل الأرجنتين وكندا بنصف نهائي كوبا أمريكا 2024، ميسي يقود هجوم التانجو

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكندي في الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، في نسختها الـ48 المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة، بقيادة تحكيمية من التشيلي بييرو مازا.

وأجرى ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، بعض التعديلات على تشكيلته الأساسية في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وفضل المدرب الأرجنتيني الدفع بالجناح المخضرم أنخيل دي ماريا في خط الهجوم رفقة ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز.

وقرر سكالوني وضع مهاجمه الأساسي لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء من البداية.

تشكيل الأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: غونزالو مونتييل - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: إنزو فرنانديز - ماك أليستر - رودريجو دي بول

الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - أنخيل دي ماريا



تشكيل منتخب كندا ضد الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: ماكسيم كريبياو

الدفاع: جونستون - بومبيتو - ديريك كورنيليوس - ألفونسو ديفيز

الوسط: إسماعيل كوني - يوستاكيو

الهجوم: ريتشي - جوناثان ديفيد - لارين - شافيلبيرج

وتأهل منتخب الأرجنتين للدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت على ملعب "إن آر جاى"، بمدينة هيوستن الأمريكية.

فيما صعد منتخب كندا إلى نفس الدور من المسابقة القارية بعد التغلب على فنزويلا بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.