الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رياضة

مدرب الأرجنتين يدعو منتخب أوروبي للمشاركة في كوبا أمريكا

سكالوني
سكالوني

دعا ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين منتخب من أوروبا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة المقبلة.

وقال سكالوني في تصريحات قبل مواجهة كندا في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا: "ربما يمكننا الفوز بأمم أوروبا. أعتقد أن المستوى متكافئ للغاية. وأود أن تتم دعوة منتخب أوروبي يوما ما إلى كوبا أمريكا لمعرفة كيف سيكون اللعب في بطولتنا القارية والعكس أيضا"

مضيفا "لا أعتقد أن هناك فارقا كبيرا حقا. لكن هذه مجرد وجهات نظر"

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