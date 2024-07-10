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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض مسلسل تحقيق لأحمد مالك

مسلسل تحقيق،فيتو
مسلسل تحقيق،فيتو

بدأ عرض مسلسل تحقيق بطولة أحمد مالك، لأول مرة على شاشة التليفزيون عبر قناتي ON وON Drama، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه منصة watch it خلال الفترة الماضية.

 

يعرض مسلسل تحقيق يوميًا عبر قناة ON، في تمام الساعة 7 مساء، والإعادة الساعة 1 صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 11:30 صباحًا.

 

كما يعرض مسلسل تحقيق عبر شاشة قناة ON Drama، في تمام الساعة 11 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة 4 مساءً.

 

تدور قصة مسلسل تحقيق  في عالم من الإثارة والتشويق وهو أولى الأعمال الأصلية لمنصة واتش ات

 

تدور أحداث مسلسل تحقيق، حول رواية تستفز خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن في حياتهم، ويبدأ هشام الذي يجسد دوره الفنان أحمد مالك في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

 

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شاشة التليفزيون شاشة قناة ON الفنان احمد مالك الأعمال الأصلية لمنصة واتش ات الإثارة والتشويق منصة واتش ات

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