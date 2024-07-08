الإثنين 08 يوليو 2024
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حوادث

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسنى، فيتو

قررت محكمة جنح التجمع، تحديد جلسة 16 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تهشيم سيارة موظف بالتجمع.

 

محاكمة  الفنان أحمد صلاح حسنى

وكانت النيابة العامة أحالت ملف قضية تهشيم سيارة موظف على يد الفنان أحمد صلاح حسني إلى محكمة الجنح وتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة الفنان.

 

قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

وأرفقت النيابة فى أوراق القضة نصوص مواد الاتهام والاجراءات والتحقيقات التى إجريت وما أسفرت عنه التحريات والتقرير الفحص الفنى للمرور عن التلفيات بالسيارة.

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كما تضمن أمر الاحالة، بأن الفنان أحمد صلاح حسني تسبب في تهشيم سيارة موظف نتيجة اصطدامها بها أثناء سيرة في منطقة التجمع، مما أسفر عن إصابة موظف وتهشيم سيارته.

 

تفاصيل اتهام أحمد صلاح حسنى 

تعود تفاصيل الواقعة فى مطلع عام الجارى تحديد بشهر يناير 2024، اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف، على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، أدى إلى تهشمها من الخلف، وإصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

 

المجنى عليه فى واقعة أحمد صلاح حسنى يروى تفاصيل الحادث 

 وقال محمد صالح صاحب السيارة التي اصطدم به الفنان أحمد حسني، إن الواقعة بدأت عندما كان يسير على كوبري “أرابلا” بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية، واصطدم بالسيارة من الخلف، ومن شدة الصدمة دُفعت بسيارتي للأمام أكثر من 300 متر، ما تسبب في إصابتي بكدمات بالظهر والرأس، والسيارة دُمرت بشكل كامل

 

وأضاف صاحب السيارة ؛ كنت بين الحياة والموت ماكنتش مصدق أنني خرجت سليم من الحادث، مشيرا الى أن السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، كنت قد أشترتها عبر المبادرة الرئاسية “إحلال السيارات” بالتقسيط، “ومش قادر أصلحها ولا أدفع قسطها، بحاول أتواصل مع الفنان مش بيرد علي وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه، أنا عاوز حقي.

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