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رياضة

يورو 2024، كومان يحسم مصيره مع منتخب هولندا

كومان، فيتو
كومان، فيتو

يورو 2024، كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، عن مستقبله مع الطواحين، خلال الفترة المقبلة.

وقاد كومان، منتخب هولندا، للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث يلتقي مع منتخب إنجلترا، غدًا الأربعاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

كومان يحدد مستقبله مع منتخب هولندا 

وأكد كومان، أنه لن يستقيل من منصبه، مضيفا أنه يتطلع حاليا إلى قيادة هولندا للتتويج ببطولة "يورو 2024".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن كومان قد يترك منصبه، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا بسبب مرض زوجته.

وقال كومان، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا أعتقد أنهم يريدون أن أغادر بعد الآن، صحة زوجتي جيدة وتتلقى بعض الأدوية".

وأضاف: "لكن هذا ليس سببًا للتوقف عن العمل كمدرب، بغض النظر عما إذا كانت هولندا ستفوز ببطولة أمم أوروبا أم لا".

يذكر أن كومان يرتبط بعقد مع منتخب هولندا ينتهي في عام 2026.

 

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