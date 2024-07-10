أسعار الأعلاف اليوم، الردة تتراجع 250 جنيهًا في الأسواق
أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر الردة بنحو 250 جنيهًا.
سعر الأعلاف اليوم في الأسواق
وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، وتشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:
أسعار الذرة المستوردة في الأسواق
البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11700 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 11700 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 10700 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12300 جنيه للطن.
أسعار أعلاف الصويا في الأسواق
وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 24700 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 24700 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 23700 جنيه للطن.
أسعار الردة وكسب العباد في الأسواق
وبلغ سعر الردة نحو 12700 جنيه للطن، بانخفاض 250 جنيهًا عن سعره السابق، سعر جلوتين محلي نحو 37 ألف جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 15500 جنيه للطن، سعر جلوتوفيد محلي نحو 12400 جنيه للطن.
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