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اقتصاد

أسعار الأعلاف اليوم، انخفاض الذرة وارتفاع الردة في الأسواق

أسعار الأعلاف اليوم
أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو
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أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفض سعر الذرة المستوردة بنحو 200 جنيه، مقابل ارتفاع سعر الردة بنحو 200 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، كالآتي: 

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، إذ بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 11800 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 10800 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12400 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

 وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 25 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 25 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 24 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة وكسب العباد في الأسواق

وبلغ سعر الردة نحو 13 ألف جنيه للطن، سعر جلوتين محلي نحو 39 ألف جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 15500 جنيه للطن، سعر جلوتوفيد محلي نحو 11700 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

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أسعار الأعلاف اليوم، ارتفاع الصويا وانخفاض الذرة المستوردة بالأسواق

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