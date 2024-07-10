مصرع مسن صدمته سيارة طائشة بالمنيا
لقي شخص مصرعة إثر دهسه بسيارة مسرعة بإحدى قرى محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
مصرع شخص صدمته سيارة بالمنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص إثر دهسه بسيارة بإحدى الطرق بقرية بني أحمد الغربية التابعة إداريًّا لمركز المنيا.
مصرع شخص صدمته سيارة
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع "عبد التواب.ا" 85 عامًا.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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