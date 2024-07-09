الأربعاء 10 يوليو 2024
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صحة ومرأة

خطورة المياه البيضاء على الأطفال

المياه البيضاء ,
المياه البيضاء , فيتو

كشفت وزارة الصحة عن تأثير المياه البيضاء الخلقية على الأطفال.

نضوج النظر 


وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل يصاب بالمياه البيضاء أثناء نمو ونضوج النظر، مشيرة إلى أن النظر ينمو ابتداءً من ٦ أسابيع.

تأثير المياه البيضاء علي العين 

وتؤثر المياه البيضاء على مستوى الإبصار وفقدان القدرة على الرؤية ونمو الشبكية مما يتسبب في إصابة الطفل بالعمى.

فيما حذرت وزارة الصحة من زواج الأقارب حيث يسبب أمراضا متعددة لدى الأطفال منها مرض المياه البيضاء.

أسباب المياه البيضاء الخلقية عند الأطفال

وقالت وزارة الصحة إن من أسباب حدوث المياه البيضاء الخلقية عند الأطفال تشمل:

زواج الأقارب 

العوامل الوراثية 

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ونصحت وزارة الصحة بضرورة الاكتشاف المبكر لمرض المياه البيضاء عند الأطفال وفحص عيون الطفل بعد الولادة مباشرة 

علاج المياه البيضاء 

وأشارت إلى أن علاج المياه البيضاء يكون من خلال التدخل الجراحي.

وتشمل الجراحات إزالة العدسة المتأثرة بالمياه البيضاء واستبدالها بزراعة عدسة أخرى جديدة تدوم مدى الحياة.

وكشفت وزارة الصحة أنه يوجد عدد من العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء وتشمل:

１- الإصابة بمرض السكر.

２- التدخين  من أسباب الإصابة بإعتام العدسة.

３-  إدمان المشروبات الكحولية.

４- الخضوع لجراحات طبية.

５-  كثرة التعرض لأشعة الشمس «فوق البنفسجية» لفترات طويلة.

６-  التاريخ العائلي للمرض بفضل العوامل الوراثية.

７- إصابة العين بشكل مباشر.

８-  الإفراط في استخدام الأدوية الستيرويدية.

９- الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم.          

وتتضمن أهم مضاعفات مرض السكر وتأثيره على العين:

１- نزيف في الجسم الزجاجي الموجود أمام الشبكية.

２- ارتفاع ضغط العين. 

３- المياه الزرقاء. 

4-ارتفاع احتمالية الإصابة بالمياه البيضاء. 

5- فقدان البصر. 

6- زغللة وتورم أو ارتشاح الشبكية.

７- نزيف في الشبكية وقد يحدث نتيجة للإهمال في علاج الارتشاح.

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８- التأثير على الأعصاب المخية المتعلقة بالعين

 

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