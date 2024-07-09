الثلاثاء 09 يوليو 2024
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سياسة

تعاون بين وزارة الشئون النيابية ودار الإفتاء لإرساء دعائم تجديد الخطاب الديني

وزير المجالس النيابية
وزير المجالس النيابية يستقبل مفتي الجمهورية

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور شوقي، علام مفتي الديار المصرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استقبال مفتي الجمهورية بوزارة الشئون النيابية والقانونية 

من جانبه، قدم المستشار محمود فوزي شرحًا وافيًا لمفهوم التواصل السياسي ومهامه، والتي من ضمنها انفتاح الوزارة على جميع التيارات الفكرية والشخصيات العامة من مختلف التوجهات.

تنظيم لقاءات لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة 

وأكد فوزي أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من اللقاءات في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة من التواصل، إذ يعزز بناء الثقة والتفاعل بين المواطنين والحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، إن التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بالتواصل مع المجتمع وجميع الكتل به.

تواصل وزارة الشئون النيابية مع الأحزاب 

وأضاف أن الوزارة تتواصل مع الأحزاب الممثلة وغير الممثلة داخل مجلس النواب والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكًا، مضيفا ان التواصل السياسي له قنوات أكثر فاعلية، ونؤكد أن باب الحكومة مفتوح أمام كافة الآراء.

وأشار إلى أنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتًا إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.

وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى.

من جانبه، قدم المفتي التهنئة للمستشار محمود فوزي،على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية به.

التواصل السياسي يتيح مرونة أكثر في عمل الحكومة 


وأثنى استحداث «التواصل السياسي» ضمن أولويات عمل وزارة الشئون النيابية والقانونية، بما يتيح مرونة أكثر في عمل الحكومة وتواصلها مع كافة قطاعات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التواصل البنّاء بين دار الإفتاء ووزارة الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام في المقام الأول ويسهم في إرساء دعائم تجديد الخطاب الديني المستنير الذي يسعى إليه الجميع، وبناء الوعي لدى أفراد المجتمع بما يخدم أهداف ومصالح الدولة والمواطن على حد سواء.
 

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