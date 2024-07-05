كل ماتريد معرفته عن الاختصاصات الجديدة لوزارة الشؤون النيابية والقانوني والتواصل السياسي

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن اختصاصات وزارته في التشكيل الحكومي الجديد.

وأوضح أن اختصاص الشؤون القانونية يتضمن كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة.

علاقة الحكومة مع البرلمان

وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، أكد المستشار محمود فوزي، أن هذا الأمر يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

دور الحكومة في التواصل السياسي مع الأحزاب والنقابات

أما الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار محمود فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي.

مشاركة الحكومة في الحوار الوطني

وفيما يتعلق بـ الحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله أكثر فعالية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.

وقال: هناك حرص من الحكومة في التواصل المستمر مع الحوار الوطني والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين.

وتابع المستشار محمود فوزي: من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تعمل وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإصلاح الوضع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المرحلة المقبلة هناك تحديات داخلية وإقليمية ودولية.

خطة عمل وزارة الشئون النيابية والقانونية

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن التغلب على هذه التحديات يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة.

الدولة تعيش حالة حوارية مستنيرة وفق توجيهات الرئيس

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بـ الحوار الوطني.

الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين

وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

إطلاق التواصل السياسي لاستمرار الحالة الحوارية

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي هي إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، موضحا أن التواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.



تفاصيل خطة عمل التواصل السياسي

وأشار إلى أن التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي كل فئات المجتمع.

ويعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برنـامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب في الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، والذي تضمن الإبقاء على عدد من الوزراء، واختيار عدد من الخبرات في الحقائب الوزارية المختلفة.

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

وأدت الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.