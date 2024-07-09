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ثقافة وفنون

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها (صور)

غادة عبد الرازق،
غادة عبد الرازق، فيتو

شاركت النجمة غادة عبد الرازق جمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورا من احتفالها بعيد ميلادها.

في هذا السياق، ظهرت غادة عبد الرازق في الصور وهي تحتفل بهذه المناسبة بتورتة مكونة من 5 أدوار عليها صورتها والعديد من النجوم، وأيضا ببلالين بيضاء.

يذكر أن غادة عبد الرازق حضرت مؤخرا عروض أزياء المصممين العرب في أسبوع الموضة في باريس للأزياء الراقية، وظهرت في العديد من الصور بأزياء مثيرة وجريئة في بعض العروض.

ويعرض لغادة عبد الرازق حاليا في دور السينما فيلم "تاني تاني"، ويعد عودة لها للسينما بعد غياب دام لسنوات طويلة، ويشاركها عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وأمير صلاح الدين، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسين، وإخراج شريف إسماعيل.

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