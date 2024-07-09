راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟
أثيرت حالة من الفوضى بسبب قيام راكب طائرة علي الخطوط الجوية الصينية بفتح باب الطوارئ بـ"الخطأ"، ظنا منه أنه "المرحاض".
ووفق موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن راكبا صينيا، يستقل الطائرة للمرة الأولى، تسبب بحالة من الهلع والفوضى بعد فتحه باب مخرج الطوارئ في الطائرة، وذلك قبل إقلاعها بقليل، عن طريق الخطأ.
فتح باب مخرج الطوارئ في طائرة للخطوط الجوية الصينية
في التفاصيل، فقد كانت طائرة رحلة الخطوط الجوية الصينية رقم 2754 على المدرج في مطار تشوتشو في مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، حين حدث ارتباك بين الركاب.
وذهب الراكب المعني إلى الجزء الخلفي من الطائرة، وفتح الباب من دون أن يلاحظ أنه مخرج الطوارئ، بينما كان يبحث عن المرحاض.
وبحسب الصحيفة تصل تكلفة تفعيل باب مخرج الطوارئ في الطائرة إلي نحو 28 ألف دولار.
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