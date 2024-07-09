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لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

طائرة بوينج، فيتو
طائرة بوينج، فيتو

فقدت طائرة بوينج عجلة في أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس ، في حلقة جديدة من مسلسل الانتكاسات والأعطال الفنية التي تراكمها المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال صناعة الطائرات.

 طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها من مطار لوس أنجلوس

وأكدت شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" المشغلة للطائرة وقوع الحادث، مشيرة في بيان إلى أن العجلة تم انتشالها في لوس أنجلوس، ونجري تحقيقًا لتوضيح سبب ما حدث.

والطائرة، وهي من طراز بوينج 757-200، كانت متجهة إلى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وعلى متنها 174 راكبًا وطاقم من سبعة أفراد.

وعلى الرغم من فقدانها العجلة، فقد تمكنت الطائرة من الهبوط بأمان، لكن بتأخير قدره 25 دقيقة.

فتح تحقيق جديد

وبحسب متحدث باسم بوينج، فإن "يونايتد إيرلاينز" تسلمت هذه الطائرة في 1994، أي قبل 30 عامًا، وتوقفت بوينج عن إنتاج هذا الطراز في 2004؛ ما دفع هيئة تنظيم الطيران الأمريكية إلى فتح تحقيق جديد.

ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه شركة بوينج، منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرت بسمعتها.

وقالت الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة: إن أكثر من 2600 طائرة من طراز بوينج 737 تحتاج إلى فحصها، بسبب مخاوف من احتمال تعطل أقنعة أكسجين الركاب في حالات الطوارئ.

وفي وقت سابق  قالت بوينج إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية بشأن حادثَي تحطم مميتين، فيما أشارت وثائق المحكمة إلى أن شركة الطيران العملاقة ستقر بذنبها في جريمة التآمر الجنائي للاحتيال.

وخلص المدعون العامون إلى أن بوين انتهكت تسوية سابقة تتعلق بالحادثين اللذين قتل فيهما 346 شخصًا في إثيوبيا وإندونيسيا قبل أكثر من خمس سنوات.

كذلك، تخضع المجموعة لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير عندما فقدت طائرة بوينج 737 ماكس 9 باب الطوارئ وهي في الجو، علمًا أن الطائرة تسلمتها شركة ألاسكا إيرلاينز في أكتوبر.

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