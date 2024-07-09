مصر للطيران تتوسع في أوروبا وأفريقيا.. خط طيران مباشر مع براغ.. وانطلاق أولى الرحلات إلى زيوريخ.. والعلمين ضمن القائمة

تسعى الشركة الوطنية مصر للطيران وفق خطط الشركة التوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة، بالإضافة الي وجهات محلية ودولية بالقارة الافريقية.

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرا بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى_مصر للطيران إلى العاصمة التشيكية براغ بطائرة من طراز B737-800 NG، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

هذا وقامت مصر للطيران بالاحتفال بافتتاح الخط الجديد بالتواجد مع الركاب وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ

انطلقت أولى رحلات الناقل الوطني مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار زيوريخ بسويسرا، وذلك فى إطار التوسع فى شبكة خطوطها الجوية لتشمل أسواق جديدة.

ومن المقرر قيام الشركة بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار القاهرة الدولى إلى زيوريخ، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ

كما احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة بتقديم الهدايا التذكارية، والتقاط عدد من الصور وسط ترحيب من الركاب بتشغيل الخط الجديد.

وبدأت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية في تدشين خطوط جديدة داخل القارة السمراء خلال يوليو الجاري، وهي: مقديشيو عاصمة الصومال وأبيدچان عاصمة كوت ديفوار، وكذلك خط إلى جيبوتي.



ومن المخطط تسيير رحلات جوية إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدچان اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والجمعة.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلات جوية تربط بين جيبوتي ومقديشو ابتداءً من 11 يوليو وحتى نهاية الجدول الصيفى بمعدل رحلتين أسبوعيا بخط سير (القاهرة - جيبوتي - مقديشو - جيبوتي – القاهرة).

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني عن تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة العلمين بالساحل الشمالى اعتبارًا من يوم الخميس 11 يوليو 2024 علي أن يستمر تشغيل هذا الخط الموسمي حتى نهاية موسم الصيف فى 14 سبتمبر المقبل وفقا للعرض والطلب.

مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها إلى مطار العلمين

وقال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تسير رحلتين من القاهرة الي مدينة العلمين يومي الخميس والسبت علي متن طائراتها من طراز بوينج B737-800، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي علي رحلة رقم Ms032 الساعة 23:15 على أن تصل إلي مطار العلمين الساعة 00:25.

وتقلع رحلة الشركة رقم MS033 من مطار العلمين الساعة 01:05 لتصل إلي مطار القاهرة الدولي الساعة 02:15، وذلك في إطار خطة تشجيع حركة السياحة الداخلية والربط بين مدن الجذب السياحى بعضها ببعض داخل البلاد، وتيسيرًا على المسافرين الذين يرغبون في قضاء إجازات الصيف وعطلات نهاية الأسبوع في منطقة الساحل الشمالي.

رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا

يأتي ذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية بتعزيز اواصر التعاون والترابط مع دول القارة الأفريقية، وفى إطار رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات النقل الجوى وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

وتنتهج مصر للطيران خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وبتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التى تصل إليها الشركة فى أفريقيا 26 نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر في أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم.

وتسعى الشركة الوطنية بما يتوافق مع استراتيجتها المستقبلية إلى زيادة فرص التواجد داخل القارة السمراء، حيث من المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة إلى داكار بالسنغال، لوندا بأنجولا، وكيب تاون بجنوب افريقيا، باماكو بمالى، هرارى بزيمبابوي ولوساكا بزامبيا، وذلك بما يتوافق مع خطة تطوير وتدعيم أسطولها الجوى باحدث الطرازات العالمية.

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