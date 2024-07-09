الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرا بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ (صور)

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى_مصر للطيران إلى العاصمة التشيكية براغ بطائرة من طراز B737-800 NG، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام  الثلاثاء والخميس والأحد.

وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

 

هذا وقد قامت مصر للطيران بالاحتفال بافتتاح الخط الجديد بالتواجد مع الركاب وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

[[system-code:ad:autoads]

 

txt

رئيس جامعة عين شمس يستقبل لجنة الكشف الطبي لتحديد الموقف التجنيدي للطلاب

txt

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصر للطيران العاصمة التشيكية براغ خط طيران مباشر شركة مصر للطيران مصرللطيران الناقل الوطني القارة الاوروبية

مواد متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل لجنة الكشف الطبي لتحديد الموقف التجنيدي للطلاب

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى زيوريخ (صور)

مصر للطيران تنظم اليوم رحلات إلى أبيدجان

خطوات الاشتراك في برنامج المسافر الدائم على متن مصر للطيران

مصر للطيران تنظم 3 رحلات إلى كوت ديفوار غدا

3 وجهات جديدة لمصر للطيران بالقارة الأفريقية خلال الشهر الجاري

بـ 240 رحلة، مصر للطيران تختتم موسم الحج 2024

مزايا تقدمها مصر للطيران حال إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية