مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشرا بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ (صور)

أقلعت أولى رحلات الناقل الوطنى_مصر للطيران إلى العاصمة التشيكية براغ بطائرة من طراز B737-800 NG، حيث من المقرر تشغيل الخط بواقع 3 رحلات أسبوعيًا أيام الثلاثاء والخميس والأحد.

وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

هذا وقد قامت مصر للطيران بالاحتفال بافتتاح الخط الجديد بالتواجد مع الركاب وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

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