برنامج خاص لمهاجم الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا خاصًا لناصر منسي، مهاجم الفريق، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، وذلك تمهيدًا للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة.

وانتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك ناصر منسي، في الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.