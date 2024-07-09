حتى مدوخش السبع دوخات، مستندات وخطوات الحصول على قرار الوصاية من محكمة الأسرة

ترصد فيتو المعايير المؤهلة لاستخراج قرار الوصايـة على أموال القصر من محكمة الاسرة، تلك التي تتم من خلال التقدم بعدد من المستندات واتباع خطوات نسردها في السطور التالية..

أولا_ المستندات المطلوبة لاستخراج موافقة الوصاية من محكمة الأسرة..

- يقدم طلب لنيابة الأسرة للولاية على النفس (النيابة الحسبية) من طالب الوصاية (الأم) داخل محكمة الأسرة وإحضار بطاقتها.

- يقدم إقرار بتنازل الجد (أب الأب) عن الولاية الشرعية لو كان حيا (مصدق عليه بالشهر العقاري إذا تعذر حضور الجد)

- إحضار شهادة قيد وفاة المورث

- إحضار شهادات ميلاد القصر المطلوب شمولهم بالوصاية.

– حضور القصر إذا كان من تجاوز سنه عن 16 سنة مع إثبات شخصية (كارنيه جامعة أو مدرسة أو بطاقة رقم قومي).

_ويتم فتح محضر جرد لأموال المورث لاثبات حقوق القصر بالمجلس الحسبي ويصدر قرار بتعيين صاحب الحق في الوصاية على القصر.

ثانيا_ الأقارب الذين لهم الحق بالوصايا علي القاصر..



_هو كل شخص تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجًا فتملك المحكمة أن تعين له أجرًا، ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية وهى غالبا الأم.

ثالثا- خطوات استخراج قرار الوصاية



_في حالة وفاة الأب (الولي الطبيعي) وترك ابناء دون 21 عاما تتقدم الأم بشخصها إلى نيابة الاحوال الشخصيه للولاية على المال (الأسرة).



- يقدم طلب إلى نيابة الأسرة للولاية على النفس ( النيابة الحسبية ) من طالب الوصاية داخل محكمة الأسرة وإحضار بطاقته.



- إقرار تنازل عن الولاية الشرعية من الجد ( اب الأب ) اذا كان حيا ( مصدق عليه بالشهر العقاري إذا تعذر حضور الجد ) وفي حالة وفاته ترفق شهادة وفاة الجد او تحرر الام إقرار بوفاته على مسئوليتها.



- ترفق بالطلب شهادات ميلاد القصر وشهادة وفاة المورث.

- يرفق بالطلب ما يفيد وجود تركة للمتوفى ( ويمكن شراء شهادة استثمار للقاصر فى حالة عدم وجود تركه وترغبوا فى عمل وصايه بسهولة وتجنب التعنت والروتين ).



فى حال وجود محل مثلا اى شىء من هذا القبيل تندب باحثه من النيابة لمعاينته، يعرض الملف دون حضور احد ويصدر القرار خلال أيام بتعيين الأم الوصي على القصر.