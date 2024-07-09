الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حتى مدوخش السبع دوخات، مستندات وخطوات الحصول على قرار الوصاية من محكمة الأسرة

محكمة الاسرة، فيتو
محكمة الاسرة، فيتو

ترصد فيتو المعايير المؤهلة لاستخراج قرار الوصايـة على أموال القصر من محكمة الاسرة، تلك التي تتم من خلال التقدم  بعدد من المستندات واتباع خطوات نسردها في السطور التالية..

أولا_ المستندات المطلوبة لاستخراج موافقة الوصاية من محكمة الأسرة..

- يقدم طلب لنيابة الأسرة للولاية على النفس (النيابة الحسبية) من طالب الوصاية (الأم) داخل محكمة الأسرة وإحضار بطاقتها.

- يقدم إقرار بتنازل الجد (أب الأب) عن الولاية الشرعية لو كان حيا (مصدق عليه بالشهر العقاري إذا تعذر حضور الجد)

- إحضار شهادة قيد وفاة المورث

- إحضار شهادات ميلاد القصر المطلوب شمولهم بالوصاية.

 – حضور القصر إذا كان من تجاوز سنه عن 16 سنة مع إثبات شخصية (كارنيه جامعة أو مدرسة أو بطاقة رقم قومي).

_ويتم فتح محضر جرد لأموال المورث لاثبات حقوق القصر بالمجلس الحسبي ويصدر قرار بتعيين صاحب الحق في الوصاية على القصر.

ثانيا_ الأقارب الذين لهم الحق بالوصايا علي القاصر..
 

_هو كل شخص تثبت له السلطة على مال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجًا فتملك المحكمة أن تعين له أجرًا، ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية وهى غالبا الأم.

ثالثا- خطوات استخراج قرار الوصاية 


_في حالة وفاة الأب (الولي الطبيعي) وترك ابناء دون 21 عاما تتقدم الأم بشخصها إلى نيابة الاحوال الشخصيه للولاية على المال (الأسرة).


- يقدم طلب إلى نيابة الأسرة للولاية على النفس ( النيابة الحسبية ) من طالب الوصاية داخل محكمة الأسرة وإحضار بطاقته.


- إقرار تنازل عن الولاية الشرعية من الجد ( اب الأب ) اذا كان حيا ( مصدق عليه بالشهر العقاري إذا تعذر حضور الجد ) وفي حالة وفاته ترفق شهادة وفاة الجد او تحرر الام إقرار بوفاته على مسئوليتها.


- ترفق بالطلب شهادات ميلاد القصر وشهادة وفاة المورث.

- يرفق بالطلب ما يفيد وجود تركة للمتوفى ( ويمكن شراء شهادة استثمار للقاصر فى حالة عدم وجود تركه وترغبوا فى عمل وصايه بسهولة وتجنب التعنت والروتين ).


فى حال وجود محل مثلا اى شىء من هذا القبيل تندب باحثه من النيابة لمعاينته، يعرض الملف دون حضور احد ويصدر القرار خلال أيام بتعيين الأم الوصي على القصر.

كلبشة 10 سيارات ورفع 1500 حالة إشغال متنوع في حملة مكبرة بالهرم

المعمل الجنائي يفحص حريق محل تجاري بسبب تكييف في مدينة نصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرار الوصايـة محكمة الأسرة الاحوال الشخصية شهادات ميلاد

مواد متعلقة

تحويلات مرورية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد انقلاب ميكروباص

كلبشة 10 سيارات ورفع 1500 حالة إشغال متنوع في حملة مكبرة بالهرم

المعمل الجنائي يفحص حريق محل تجاري بسبب تكييف في مدينة نصر

تشميع سنتر تعليمي خلال حملة لمرافق الجيزة

الأكثر قراءة

شهادة أمام الله، مسؤول الوحدة الإماراتي يكشف تفاصيل ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة في ملف تجديد عقد علي معلول

يقترب من الـ 500 جنيه، تعرف على أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تحرك مفاجئ لأسعار الذهب قبل ساعات من شهادة رئيس المركزي الأمريكي أمام الكونجرس

هاني حتحوت لـ وليد دعبس: المسؤول عن موت أحمد رفعت لازم يحاسب ورئيس مودرن: أنتم عايزين تولعوا الدنيا (فيديو)

خسائر كبيرة لسيارات بورش بعد تراجع المبيعات

حتى مدوخش السبع دوخات، مستندات وخطوات الحصول على قرار الوصاية من محكمة الأسرة

تفاصيل حالة شيرين عبد الوهاب الصحية بعد خروجها من المستشفى، ومقرب يكشف عن مفاجأة وشيكة

منوعات

المزيد

بينهم دولة عربية، إحصاء حديث يكشف كيف غيرت موجات الهجرة في نمو عدد سكان بعض البلدان؟

روسيا تستقبل مودي، جولة بمركبة يقودها بوتين وعرض للخيول (فيديو وصور)

صور أقمار صناعية تُظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية

مواقع التواصل أبرز الأسباب، ارتفاع غير مسبوق في نسبة الطلاق اليومية بدولة عربية

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 9-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية