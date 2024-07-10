مزايا يحصل عليها المسافر من رحلات الترانزيت

الفرق بين الطيران المباشر والترانزيت، المباشر هو الرحلات الجوية "دون توقف" من دولة السفر إلى دولة الوصول، أي رحلات طيران بدون توقف تأخذك من مطار إلى آخر دون توقف في المطار الذي سوف تغادر منه إلى وجهتك، أما الترانزيت فهو السفر من دولة لدولة أخرى ومنها التوجه إلى الوجهة المقصودة.

نوعان من الترانزيت:

الترانزيت الطويل

يقصد به الفترة بين موعد وصول الراكب لبلد الترانزيت وإقلاع الرحلة ويصل إلى 10 ساعات أو أيام، وفي تلك الحالة تمنح معظم شركات الطيران المسافر غرفة مجانية لحين إقلاع رحلته، ولكن بشرط أن اختياره لتلك الرحلة لعدم وجود بدائل أخرى، كتوافر ترانزيت 4 ساعات على متن رحلة أخرى أثناء الحجز.

الترانزيت القصير

يقصد به الترانزيت الذي لا يتجاوز الـ4 ساعات، ويمتاز بمجموعة من المميزات، وهي سرعة وصول المسافر لبلد الوصول بسرعة ودون الشعور بإجهاد أو إهدار الوقت، ولكن سلبيات الترانزيت القصير قد تتمثل في عدم لحاق المسافر بالطائرة في دولة الترانزيت نتيجة لوصول الطائرة التي تقله من دولته متأخرة عن موعدها، وهنا يتوجب على الراكب الانتظار للرحلة القادمة والذي قد يستمر لساعات، وفي تلك الحالة شركة الطيران ملزمة تغيير الحجز مجاني لأن التأخير بسبب الشركة، وفي حالة وصول الطائرة لدولة الترانزيت في ميعادها وتخلف المسافر فعليه بدفع غرامة تغيير الحجز.



بالنسبة لنظام الحقائب في رحلات الترانزيت، يقوم المسافر بتسليمها في بلد السفر، واستلامها في بلد الوصول وليس الترانزيت إلا في حالة الترانزيت الطويل والتي يسمح بها باستلام حقائب السفر، الأمر الذي يحقق مزايا عديدة أهمها التحرك بحرية دون التقيد بالحقائب.

وصول الحقائب للمسافرين الترانزيت

أما فيما يخص وصول الحقائب بعد وصولك لوجهتك، ففي حال إذا كانت مدة الترانزيت‎ طويلة بما فيه الكفاية، فإن احتمالية أن تصل حقائبك معك على نفس الرحلة بنسبة 99%، أما إذا كان الترانزيت قصير، فهناك احتمال من 20:10 % أنها قد تتأخر في الوصول لليوم التالي.

قضاء وقت الترانزيت

في حالة الترانزيت الطويل يمكنك استلام الحقائب والخروج بعدها للتنزه قليلا في بلد الترانزيت، أما إذا كان الترانزيت 6 أو 8 ساعات، فيمكن ترك الحقائب دون تحصيلها والاستمتاع بالمدينة والعودة قبل ميعاد السفر بساعتين على الأقل.

رحلات الترانزيت القصير

أما في حالة الترانزيت‎ القصير، فكل ما عليك فعله هو عند النزول من الطائرة الأولى، لتجد لافتة مكتوب عليها FLIGHT CONNECTIONS، تلك اللافتة ستقودك إلى صالة انتظار الترانزيت، قم بالبحث عن طائرتك وإن لم تجدها اطلب المساعدة من أحد موظفي مكتب الاستعلامات أو INFORMATION وهو سيقوم بإرشادك للاتجاه الصحيح.